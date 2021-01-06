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Россиянам рассказали о ситуации с коронавирусом в новогодние праздники

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Фото: Alexander Zemlianichenko Jr / XinHua

Ситуация с распространением коронавируса в России в целом стабилизировалась во время новогодних праздников. Об этом рассказал РИА Новости глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Однако, по его словам, обстановка все еще остается напряженной, ежедневно коронавирусную инфекцию COVID-2019 диагностируют примерно у 24 тысяч россиян. При этом в стационарах находятся только 211,6 тысячи граждан, 82 процента пациентов лечатся амбулаторно.

Вакцинация продолжается во всех регионах России. Мурашко сообщил, что объемы производства вакцины «Спутник V» растут, на данный момент в гражданский оборот выпущены более 1,5 миллиона доз этого препарата, а также более 45 тысяч доз второй вакцины «ЭпиВакКорона».

За последние сутки в России выявлено 24 217 новых случаев заражения коронавирусом, больше всего в Москве и Санкт-Петербурге. Скончались 445 пациентов. Еще 23 055 человек были выписаны из больницы.


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