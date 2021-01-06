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Работающие с COVID-19 медики получат двойные выплаты в январе

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией медработники получат причитающиеся им выплаты в двойном размере за работу в новогодние праздники в январе. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко сообщает ТАСС.

Глава ведомства отметил, что за борьбу с COVID-19 в прошлом месяце социальные выплаты получили почти 700 тысяч медиков. «Специальные социальные выплаты за декабрь 2020 года получили 696 884 медицинских работника, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Выплаты произведены полностью, их объем составил более 21 миллиарда рублей», — уточнил Мурашко.

В декабре сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» сделать выплаты врачам, борющимся с коронавирусом в новогодние праздники, в двойном размере. Российский лидер обратил внимание, что работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере, однако в Трудовом кодексе не указано требование об аналогичном увеличении выплат для медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом.

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