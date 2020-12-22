На доплаты российским медикам направят свыше 52 миллиардов рублей

Российские власти направят свыше 52 миллиардов рублей на доплаты медикам, которые борются с коронавирусом. О подписании соответствующего распоряжения сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«Направим на специальные социальные выплаты медицинским работникам еще свыше 52 миллиардов рублей. Это средства на декабрь, январь и февраль. Такое распоряжение уже подписано», — сказал Мишустин. Глава правительства потребовал следить за тем, чтобы указанные средства, как и выделенные ранее, быстро и вовремя поступали к адресатам. По его словам, проволочки с выплатами нужно решать в ручном режиме, отмечает «Интерфакс». «Если видите, что где-то есть проволочки, решайте проблему в буквальном смысле слова в ручном режиме», — призвал Мишустин.

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Кроме того, он поручил до конца года закупить лекарства для больных с ковидом на январь 2021-го. «Важно, чтобы можно было уже в этом году закупить лекарства на январь. Этот вопрос надо решить до новогодних праздников», — заключил премьер-министр. В конце ноября Минфин направил в российские регионы 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медиками в 2020 году. Речь идет о медицинском персонале, который работает с инфицированными коронавирусом.

Ранее стало известно, что работники российских поликлиник и скорой помощи могут начать получать сниженные выплаты за работу с зараженными коронавирусом. Согласно новому постановлению, с ноября до конца 2021 года сумма прибавки будет не фиксированной, а станет рассчитываться в зависимости от занимаемой должности и нормативных смен, отработанных в контакте с больными COVID-19.

За последние сутки в России COVID-19 заразились 28 776 человек. Больше всего заболевших за день зарегистрировано в Москве (7237), Санкт-Петербурге (3760), Московской области (1498). Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что ситуация в городе изменилась: на этой неделе рост заболеваемости составил пять процентов, увеличилось число госпитализированных.