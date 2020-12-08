Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин наградил медицинских работников за самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, глава государства наградил Орденом Дружбы главного врача столичной клинической больницы №1 «Группы компаний Медси» Татьяну Шаповаленко. Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены еще четыре сотрудника этой больницы и замглаврач по хирургии Клиники научной медицины.

Кроме того, 14 медицинских работников удостоены Ордена Пирогова. Сотрудницу Ставропольского научно- исследовательского противочумного института Ольгу Семенову президент наградил медалью Луки Крымского. Ордена Почета за большой вклад в организацию работы по выпуску препарата, применяемого для лечения коронавирусной инфекции, удостоились председатель совета директоров курганского ОАО «Синтез» Дмитрий Зубов. Орденом Дружбы глава государства наградил президента ОАО «Синтез» Рустема Муратова и вице-президента по развитию бизнеса и исследованиям АО «Алиум» Алексея Чупина.

Пять сотрудников фармацевтических компаний получили Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Еще 20 человек получили награды за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

30 ноября Минфин направил из резервного фонда правительства в российские регионы 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам, работающим с инфицированными коронавирусом. Они распределены между регионами, исходя из расчетной доли объема выплат медицинским работникам, произведенных ранее согласно апрельскому постановлению кабинета министров. Продолжить поддержку медицинских работников поручил президент России Владимир Путин.

Ранее стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин распорядился продлить выплаты всем, кто оказывает помощь больным коронавирусом, до конца 2021 года. Решение коснется не только медицинского персонала, но также соцработников, военнослужащих, том числе летчиков, которые занимаются эвакуацией больных, сотрудников МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний и сотрудников прочих госструктур.