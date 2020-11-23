Путин наградил российского ветерана за сбор денег для медиков

Президент России Владимир Путин наградил российского ветерана Зинаиду Корневу, собравшую во время пандемии коронавируса более 4,5 миллиона рублей для помощи медработникам. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Российский лидер отметил ветерана знаком отличия «За благодеяние». «За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить (...) Корневу Зинаиду Антоновну, город Санкт-Петербург», — сказано в документе.

В июне Корнева стала одной из участниц телемоста с президентом, где объяснила свое решение собирать материальную помощь для медиков. «Мы решили собирать деньги в помощь семьям погибших врачей. Они же лечат, а сами заражаются и погибают. Им нужна помощь, поддержка. И мы помогаем», — рассказала 98-летняя петербурженка. Помощь к настоящему моменту получили уже 150 семей.

Ветеран начала свой проект 1 мая. Она записывает видео с рассказами о войне, а ее родственники публикуют записи в интернете. Пользователи, которые их смотрят, перечисляют средства на специальный счет. Все деньги с него отправляются на помощь семьям умерших медработников.

Всего за первый месяц проекта пенсионерке удалось собрать свыше трех миллионов, а на данный момент сумма пожертвований превысила 4,5 миллиона рублей.