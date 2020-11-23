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Путин наградил российского ветерана за сбор денег для медиков

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Зинаида Корнева
Зинаида Корнева
Скриншот видео: YouTube / Зинаида Корнева l Истории Зинаиды

Президент России Владимир Путин наградил российского ветерана Зинаиду Корневу, собравшую во время пандемии коронавируса более 4,5 миллиона рублей для помощи медработникам. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Российский лидер отметил ветерана знаком отличия «За благодеяние». «За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить (...) Корневу Зинаиду Антоновну, город Санкт-Петербург», — сказано в документе.

В июне Корнева стала одной из участниц телемоста с президентом, где объяснила свое решение собирать материальную помощь для медиков. «Мы решили собирать деньги в помощь семьям погибших врачей. Они же лечат, а сами заражаются и погибают. Им нужна помощь, поддержка. И мы помогаем», — рассказала 98-летняя петербурженка. Помощь к настоящему моменту получили уже 150 семей.

Ветеран начала свой проект 1 мая. Она записывает видео с рассказами о войне, а ее родственники публикуют записи в интернете. Пользователи, которые их смотрят, перечисляют средства на специальный счет. Все деньги с него отправляются на помощь семьям умерших медработников.

Всего за первый месяц проекта пенсионерке удалось собрать свыше трех миллионов, а на данный момент сумма пожертвований превысила 4,5 миллиона рублей.

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