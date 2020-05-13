Российский ветеран собрала три миллиона рублей для семей погибших врачей

Зинаида Корнева о собранных трех миллионах YouTube Зинаиды Корневой

Для семей погибших в результате заражения коронавирусом врачей по инициативе ветерана Великой отечественной войны Зинаиды Корневой собрали более трех миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные сайта Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда.

Накануне в адрес 37 семей было распределено более миллиона рублей. Каждая семья получила по 30 тысяч. Деньги продолжают отправляться ежедневно.

Сложности у организаторов вызывает отсутствие реквизитов некоторых родственников погибших врачей. Их поиском занимаются волонтеры, в течение десяти дней организаторы рассчитывают раздать оставшиеся деньги. Однако сбор средств не прекращается.

По словам организаторов, имена погибших они берут из «Списка памяти», который насчитывает уже более 180 медработников.

Отмечается, что 98-летняя петербурженка Зинаида Корнева выступила с инициативой сбора средств вслед за британским ветераном Томом Муром, который собрал около 37 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

С начала эпидемии коронавируса в России зарегистрирован 242 271 случай в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.

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