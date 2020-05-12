«Остров Мечты» подарит билеты в парк всем столичным и подмосковным врачам

Парк развлечений «Остров Мечты» поблагодарит борющихся с коронавирусом медицинских работников Москвы и Московской области и передаст в лечебные учреждения промокоды на бесплатные билеты. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе парка, отметив, что таким образом хотели бы выразить благодарность тем, кто непосредственно сражается с коронавирусом 24/7, рискуя своим здоровьем — врачам.

Как правило, компании сейчас стараются перейти в онлайн-вещание и оказать поддержку людям в сети. «Остров Мечты» же запустил масштабную социальную акцию #ВрачиМечты и принял решение подарить докторам офлайн-билеты и возможность провести время в парке со своими близкими после окончания пандемии.

«От всей души мы хотим поделиться этими эмоциями с вами — с теми, кто непосредственно борется с вирусом и прямо в эту секунду спасает человеческие жизни. Мы верим в ваш профессионализм и самоотверженность. Сейчас приходится очень нелегко и вашим семьям, особенно детям. Они всей душой переживают и ждут вас дома. Уверены, что совсем скоро благодаря именно вашим усилиям вирус будет повержен, — отмечается в обращении команды «Острова Мечты». — Всем вам, медицинским работникам Москвы и Московской области — от главных врачей до санитаров и водителей карет скорой помощи, которые сражаются с коронавирусом, мы хотим подарить возможность отдохнуть вместе со своими семьями в «Острове Мечты», как только победа над пандемией будет одержана».

Каждый медицинский работник получит несколько промокодов на бесплатные билеты, чтобы иметь возможность отдохнуть с семьей, ведь сейчас многие из них вынуждены не только работать, но и проживать вне дома, а значит, не видеться с родными и близкими.

«Общение с семьей — это большая ценность, которая сейчас проходит настоящее испытание вирусом. Запуская социальную акцию, «Остров Мечты» не только благодарит врачей за их подвиг, но и возвращает им радость общения с собственными семьями, — добавили в пресс-службе парка. — Когда вирус будет побежден, и медицинские работники наконец-то смогут отдохнуть, парк предоставит им возможность провести время с самыми близкими, зарядиться положительными эмоциями на аттракционах и шоу вместе со своими детьми, пообщаться с персонажами мультфильмов и сказок».

Врачи и медицинские работники, получившие промокоды, смогут активировать их до конца 2020 года на официальном сайте парка, как только «Остров Мечты» возобновит свою работу после профилактического закрытия. Столичный «Остров Мечты» — первый в нашей стране и в мире представитель индустрии развлечений, который выступил с подобной инициативой. Акция является полностью благотворительной: все расходы лежат на инвесторах проекта без какой-либо последующей компенсации со стороны московских властей.

По данным на 11 апреля, число заразившихся коронавирусом в России составило 11 656 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи выявлены в 84 российских регионах. Большинство из них в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Ранее, 11 мая, президент России Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Он отметил, что выход из режимов ограничений быстрым не будет. В соответствии с президентским указом главы регионов самостоятельно принимают решение относительно продления или снятия ограничений из-за коронавируса, исходя из эпидемиологической обстановки. Российский лидер поручил правительству к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики. Президент также поручил Минздраву с Роспотребнадзором скорректировать меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.