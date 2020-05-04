В российском регионе потерявшим работу из-за коронавируса раздадут поросят

Власти Курганской области решили раздать жителям, пострадавшим из-за ограничительных антикоронавирусных мер, поросят, телят и семенной картофель. Такую меру поддержки в Instagram анонсировал губернатор Вадим Шумков.

Таким образом власти российского региона решили поддержать тех, что потерял работу, а также малообеспеченных граждан. Безвозмездную раздачу скота и картофеля планируют с середины мая.

«Поддержка будет оказываться тем, кто ранее этим не занимался, либо готов расшириться, подтвердив определенные условия», — уточнил глава области. Конкретные критерии предоставления помощи определят в период майских праздников, заверил он.

Ранее Шумков заявил, что местные чиновники собрали из своих зарплат около 25 миллионов рублей тем, кто потерял работу из-за пандемии. На эти средства в муниципалитетах создадут рабочие места и организуют бесплатную заготовку и доставку дров.

За последние сутки в Курганской области выявлены 52 случая заболевания COVID-19. Всего в России с 3 по 4 мая зарегистрирован 10 581 новый случай заражения коронавирусом.

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