Путин поручил помочь регионам сотнями миллиардов рублей

Президент России Владимир Путин поручил помочь регионам 200 миллиардами рублей. Деньги должны пойти на меры поддержки граждан и предприятий в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

О намерении властей выделить 200 миллиардов на помощь регионам стало известно еще 15 апреля во время очередного обращения главы государства к россиянам. Согласно поручению, поддержка должна быть предоставлена до 15 мая 2020 года, а далее — ежемесячно.

Путин также поручил до 30 апреля разработать планы мероприятий по поддержке базовых секторов экономики. Глава государства обратил особое внимание на стимулирование программ импортозамещения в промышленности. Помимо этого, до конца месяца правительство должно предусмотреть выделение не менее 23 миллиардов рублей из федерального бюджета на помощь российским авиакомпаниям.

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