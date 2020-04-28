Президент России Владимир Путин анонсировал новый план поддержки россиян и экономики в условиях пандемии коронавируса. Об этом он заявил в ходе совещания с главами регионов, трансляцию которого ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать, дать им уверенность в будущем», — отметил президент.

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Согласно поручению главы государства, правительство обязано до 5 мая разработать новый пакет мер поддержки экономики и граждан.

Также правительство вместе с регионами и бизнесом должно начать подготовку масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, который будет распространяться на средне- и долгосрочную перспективу.

Также в ходе обращения Путин назвал уже выделенную государством помощь субъектам экономики беспрецедентной.

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