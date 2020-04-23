Помощь по зарплатам для россиян оказалась под угрозой

Предприятия малого и среднего бизнеса могут не получить обещанную правительственную помощь для выплаты зарплат сотрудникам. Поддержка оказалась под угрозой из-за формулировок соответствующей программы, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителей бизнес-сообщества и налоговых консультантов.

Речь идет о том, что компаниям имеют право отказать в выплатах, если у них есть задолженность по налогам по состоянию на 1 января 2020 года. Однако в такие параметры попадают незначительные долги, а также те, что возникли из-за технической ошибки.

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Как отмечают эксперты, такого рода задолженности сформировались у многих компаний. Зачастую они возникают из-за округления в программах сумм, несвоевременного зачета платежей и переноса данных. Причем сами предприниматели могут не знать, что должны бюджету какие-то копейки.

Ситуация уже приводила к юридическим казусам. Например, компания «АСК-СЕРВИС», которой отказали в выдаче лицензии из-за долга в три рубля, дошла до Верховного суда.

Также из-за проблем в Федеральной налоговой службе (ФНС) у многих компаний образовалась несуществующая задолженность за начало 2000 годов по отмененному налогу.

Если средний бизнес может узнать о таких проблемах при получении соответствующей справки в банках или участия госзакупках, то малый бизнес, например, сфера общественного питания и розничная торговля, такой возможности, как правило, не имеют.

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О программе финансовой помощи малому и среднему бизнесу 15 апреля объявил президент России Владимир Путин. Подавшие соответствующий запрос предприятия должны получить по 12 130 рублей (минимальный размер оплаты труда на 2020 год) на каждого сотрудника по состоянию на 1 апреля. Но для этого они должны сохранить не менее 90 процентов работников.

Министерство финансов оценивало совокупный объем такой поддержки в 80 миллиардов рублей, а претендовать на нее смогут 970 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, то есть около 20 процентов.

Ранее стало известно, что получить господдержку на фоне эпидемии коронавируса в России сможет только 48 процентов пострадавшего малого и среднего бизнеса.

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