Российскую экономику поддержали двумя триллионами рублей

Правительство России выделило на поддержку экономики и доходов граждан на фоне распространения коронавируса 2,1 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Уточняется, что за последний месяц, с 18 марта по 17 апреля, на эти цели было выделено 1,8 триллиона рублей.

Среди мер, принятых правительством в качестве поддержки экономики: полугодовая отсрочка по всем налогам (кроме НДС) для предприятий малого и среднего бизнеса, радикальное снижение административной нагрузки на бизнес, освобождение бизнеса от выплаты процентов по кредитам, выдача беспроцентных кредитов на выплату зарплаты предприятиям из наиболее пострадавших отраслей, софинансирование выплаты зарплаты сотрудникам в мае и июне малым и средним предприятиям, увеличение размера пособий по безработице уволенным после 1 марта.

Кроме того, правительство продолжает разрабатывать меры для поддержки экономики в условиях распространения коронавируса.

Российская экономика в 2020 году столкнулась с масштабным экономическими кризисом, вызванным замедлением деловой активности в связи с пандемией коронавируса и низкими ценами на нефть. Ситуация потребовала стимулирующих мер со стороны государства. Ранее сообщалось, что часть средств на поддержку экономики собираются взять из ФНБ или привлечь через заимствования на рынке, часть хотят найти путем пересмотра ранее утвержденных бюджетных расходов, в том числе на национальные проекты.

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