Депутаты предложили выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей

Депутаты разных уровней из Москвы и Санкт-Петербурга предложили выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей в период эпидемии коронавируса. Они направили открытое обращение президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата Мосгордумы от «Справедливой России» Михаила Тимонова.

«Мы настаиваем на том, что государство должно выполнить свою конституционную социальную роль и призываем предоставить достаточные пособия (25 тысяч рублей на взрослого и 15 тысяч рублей на ребенка) всем гражданам России за счет средств федерального бюджета», — говорится в обращении.

Также депутаты отметили, что поддержка граждан и экономики сейчас совершенно необходима, и назвали финансовую помощь лучшим способом поддержать платежеспособный спрос и всю экономику.

Под обращением, помимо Тимонова, подписались депутаты Мосгордумы от КПРФ и «Яблока», депутат петербургского заксобарния от Партии роста Максим Резник, Эмилия Слабунова и Лев Шлосберг, а также муниципальные депутаты Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее в марте член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил Центробанку дать отсрочку по кредитным выплатам россиянам, которые не могут вернуться из других стран на родину из-за карантринных мер в других государствах.

По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели, 294 пациента с коронавирусом умерли.

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