В Москве умер 21 человек с коронавирусом. Об этом 17 апреля сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Все погибшие пациенты имели подтвержденную пневмонию и положительные тесты на коронавирус. Возраст скончавшихся — от 34 лет до 91 года.
У 34-летнего мужчины установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких», также у него была болезнь Пиквика. Большинство умерших имели сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. У шестерых был сахарный диабет второго типа. Отмечается, что один из пациентов находился на лечении в федеральной больнице.
Так, число погибших с коронавирусом в России возросло с 273 до 294.
По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки выявлено свыше четырех тысяч случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения