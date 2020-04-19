Назван срок истощения российской «кубышки»

Министр финансов Антон Силуанов назвал срок истощения Фонда национального благосостояния (ФНБ), который называют российской «кубышкой» на черный день. Об этом глава Минфина говорил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.

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По его словам, при текущих ценах на нефть средств фонда хватит до 2024 года. Ожидается, что на конец 2020-го объем ФНБ составит около семи триллионов рублей с учетом запланированных расходов.

Российская экономика в 2020 году столкнулась с масштабным экономическими кризисом, вызванным замедлением деловой активности в связи с пандемией коронавируса и низкими цеами на нефть. Стоимость российского экспортного сырья Urals в начале апреля падала до 10 долларов за баррель, что является минимумом с 1999 года. В бюджете России в качестве базовой установлена цена на сырье в 42,4 доллара. Деньги сверх этого уровня поступают в Фонд национального благосостояния.

Ситуация потребовала стимулирующих мер со стороны государства. Правительство зарезервировало 1,4 триллиона рублей на программу поддержки экономики. Как ранее писал «Коммерсантъ», часть средств на нее собираются взять из ФНБ или привлечь через заимствования на рынке, часть хотят найти путем пересмотра ранее утвержденных бюджетных расходов, в том числе на национальные проекты.

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