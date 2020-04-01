Названы траты на борьбу с коронавирусом в России

Правительство России подготовило второй пакет мер помощи пострадавшим из-за коронавируса отраслям экономики. Об этом во время совещания с президентом Владимиром Путиным рассказал глава правительства Михаил Мишустин, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

На пакет мер помощи в федеральном бюджете зарезервированы средства в размере 1,4 триллиона рублей. Траты будут направлены на преодоление последствий эпидемии.

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В качестве способов поддержки названы краткосрочные займы и кредиты малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты зарплаты. Также включены в список форс-мажоров по договорам аренды те проблемы, что возникли по причине применяемых властями мер по противодействию распространению коронавируса.

Для компаний, которые не смогут продолжить деятельность, предусмотрена бесплатная процедура банкротства, если их долг составляет от 50 тысяч до 700 тысяч рублей. Для этого они смогут самостоятельно или через МФЦ оставить информацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В понедельник, 30 марта, в качестве самых пострадавших отраслей Мишустин назвал транспортную сферу, сферу культуры, досуга и развлечений, сферу физкультуры и спорта, общепит, гостиничный бизнес, сферу бытовых услуг и образование.

Ранее в столичном отделении «Деловой России» предположили, что из-за последствий ситуации с коронавирусом без работы могут остаться до миллиона москвичей, в основном это относится к работникам сферы услуг

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