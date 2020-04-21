Греф оценил вероятность дефолта в России

Дефолта в России не будет, заявил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Вероятность такого события он оценил в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».

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Макаров спросил, ждет ли россиян дефолт в 2021 году. «Нет», — ответил Греф.

Вместе с тем глава Сбербанка прогнозирует, что проблема бедности усугубится, а уровень безработицы в конце текущего года будет «на проценты выше», чем в начале. В связи с этим, по его мнению, необходимо поддержать нуждающихся граждан. «И для этого нужно в первую очередь создавать систему выявления нуждающихся. Вот все информационные системы, все новые технологии, которые мы с вами обсуждаем, они в общем — сотрясение воздуха, если не приводят к тому, что мы точно понимаем в обществе, кому плохо и кому надо помочь», — считает Греф.

Министр экономического развития Максим Решетников ранее в апреле также заявил, что повторение в России дефолта исключено. При этом чиновник напомнил о мерах поддержки населения и малого бизнеса.

Спад в мировой экономике, вызванный пандемией коронавируса и резким падением спроса на нефть, может вызвать череду дефолтов в странах мира, полагают эксперты. Угрозу дефолта в связи с кризисом признало, в частности, правительство Украины, также кризис может привести к краху экономик таких европейских государств, как Италия и Греция. За экстренной кредитной помощью в Международный валютный фонд обратились уже более ста стран.

Эксклюзивное интервью главы Сбербанка вышло на «Ленте.ру», «Газете.Ru», информационных ресурсах Rambler Group и на платформе онлайн-кинотеатра Okko 21 апреля.

В нем Герман Греф, в частности, высказался о мерах по поддержке населения и бизнеса, налогообложении, способах хранения сбережений и экосистемы Сбербанка, а также ответил на вопросы, присланные читателями информационных ресурсов Rambler Group.

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