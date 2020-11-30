Российским регионам дали миллиарды рублей на выплаты медикам

Минфин направил в российские регионы 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медиками в 2020 году. Речь идет о медицинском персонале, который работает с инфицированными коронавирусом, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Средства выделены из резервного фонда правительства. Они распределены между регионами, исходя из расчетной доли объема выплат медицинским работникам, произведенных ранее согласно апрельскому постановлению кабинета министров. Продолжить поддержку медицинских работников поручил президент России Владимир Путин.

Ранее стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин распорядился продлить выплаты всем, кто оказывает помощь больным коронавирусом, до конца 2021 года. Решение коснется не только медицинского персонала, но также соцработников, военнослужащих, том числе летчиков, которые занимаются эвакуацией больных, сотрудников МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний и сотрудников прочих госструктур.