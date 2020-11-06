Российский завод стал производить больше одежды для медиков благодаря нацпроекту

Предприятие «Здравмедтех-Новосибирск» в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» проанализировало непроизводительные потери на выпуске хирургических халатов, внедрило меры по их устранению и нарастило производство. Об этом пишет издание «Деловой квартал».

«Основные рекомендации коснулись выстраивания поточного производства и оптимизации работы склада комплектующих и полуфабрикатов, а также внутрицеховой логистики», — рассказал руководитель проекта Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) Бычков Александр. Он отметил, что, помимо этого, завод перешел к системе ключевых показателей эффективности.

Кроме того, чтобы нарастить эффективность, предприятие привлекло дополнительные ресурсы, увеличило количество рабочих смен. «Благодаря использованию инструментов бережливого производства мы убедились, что порой в мелочах, которым мы раньше не придавали значения, есть большой потенциал роста производительности труда», — отметил генеральный директор «Здравмедтех-Новосибирск» Алексей Клевасов.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.