Полсотни саратовских компаний присоединятся к трудовому нацпроекту

Около 50 предприятий Саратовской области присоединятся к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости» к 2024 году. Такой прогноз выдвинул губернатор региона Валерий Радаев в Instagram.

Радаев отметил, что в нацпроекте в настоящее время участвуют 59 предприятий области, а к 2024 году их будет уже свыше сотни. «По направлению повышения производительности труда обучение прошли 800 человек. Проведенные мероприятия позволили в 2019 году превысить целевое значение индекса производительности труда», — резюмировал он.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.