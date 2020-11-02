Судоремонтный завод в Приморье повысил зарплаты и эффективность труда

Ливадийский ремонтно-судостроительный завод в Приморском крае увеличил зарплаты и эффективность труда благодаря нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Отмечается, что выработка на производственном участке, с которого началось внедрение технологий бережливого производства, повысилась на 23 процента, а затраты времени на работу на нем уменьшились на 15-16 процентов.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.