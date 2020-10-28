На трех заводах Бурятии начали обучать бережливому производству

Сотрудники трех заводов Бурятии начали обучаться бережливому производству в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство экономики республики.

Обучение началось в компании «Аэротех», «1019 военный ремонтный завод» и «Свинокомплекс "Восточно-Сибирский"». Специалистам предстоит создать потоки-образцы, отвечающие всем стандартам бережливого производства.

«После внедрения инструментов бережливого производства на отдельном участке полученный опыт будет тиражироваться на все производство. Ключевая цель — ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях обрабатывающего производства, сельского хозяйства, строительства до 5 процентов в год к 2024 году против 1,4 процента в 2018 году», — рассказали в Минэкономики Бурятии.

Бурятия — первый регион Дальневосточного федерального округа, который присоединился к реализации нацпроекта. Первыми участниками проекта стали девять крупных предприятий-производителей, в том числе Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ, входит в холдинг «Вертолеты России») и Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Нацпроект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.