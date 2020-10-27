Число участников нацпроекта по производительности труда увеличилось

Число участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» увеличилось: в него вошла Пензенская кондитерская фабрика — одно из крупнейших и старейших предприятий кондитерской промышленности области. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Фабрика стала уже 32 участником нацпроекта. Теперь у нее есть возможность повысить операционную прибыль, высвободить оборотный капитал и увеличить инвестиции в основное производство, сократить простои, вызванные ремонтом оборудования, сократить показатель оборачиваемости запасов, а также повысить среднюю зарплату сотрудников. Эксперты Федерального центра компетенций и их региональные коллеги помогут повысить эффективность производственных процессов и взглянуть на привычные вещи по-новому.

Пензенская кондитерская фабрика основана в 1925 году и с 2003-го входит в холдинг «Объединенные кондитеры». Предприятие оснащено современным, высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет выпускать кондитерские изделия среднего ценового сегмента.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.