Удмуртия вошла в топ регионов по нацпроекту «Производительность труда»

Удмуртия заняла второе место в рейтинге регионов России по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом пишет «Удмуртская правда».

Отмечается, что достигнуть таких показателей региону удалось благодаря высокому уровню работы регионального центра компетенций (РЦК). В нацпроекте задействованы 38 предприятий Удмуртии, благодаря оптимизации участники проекта увеличили объем производства на своих участках до 30 процентов.

За время реализации нацпроекта предприятия достигли роста производительности труда до 150 процентов, на некоторых объектах рост зарплаты составил пять процентов.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.