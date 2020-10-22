Один из старейших заводов Кузбасса нарастил производительность

Один из крупнейших в России и старейший в Кузбассе завод по производству стальных металлоконструкций в Новокузнецке успешно внедрил бережливые технологии в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В результате всего за девять месяцев предприятие сократило объемы незавершенного производства на 15 процентов и нарастило общую производительность на 10 процентов. Об этом ТАСС сообщил министр труда и занятости населения Кемеровской области Алексей Гришин.

«Значительно сократились отдельные производственные процессы, например, время приемки, проверки, перемещения комплектов произведенной продукции сократилось с 980 до 120 минут, а время на поиск и формирование комплекта — с 210 до 15 минут», — уточнил он.

Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства выбран участок по изготовлению строительных металлоконструкций, которые востребованы при сооружении промышленных зданий для производственных предприятий. Эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) помогли коллективу завода выявить места, где происходят основные потери времени, и дали рекомендации по перестраиванию производственных процессов.

Завод «Кузнецкие металлоконструкции» основан в 1941 году в Новокузнецке на базе эвакуированного из Днепропетровска завода. Предприятие специализируется на изготовлении строительных металлоконструкций, кранов и металлоконструкций авто- и железнодорожных мостов и изготавливает около 16 тысяч тонн металлоконструкций в год.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.