Завод в Башкирии научился выпускать асфальт на треть быстрее

Завод «Дортрансстрой» в Башкирии научился выпускать асфальт на треть быстрее. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Сокращение времени производства асфальта произошло благодаря реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». «Эксперты Федерального центра компетенций совместно с сотрудниками предприятия поработали над оптимизацией его внутренних регламентов. В результате компания избавлялась от простоев оборудования, не срывает сроков, а также снизила трудоемкость производственного процесса, которая первоначально была довольно-таки высокой», — написал Назаров.

Он добавил, что время производства асфальта и доставки его на участок укладки снижено с 338 до 234 минут. Количество строительных материалов, которые хранились в избытке, сокращено на 34 процента — с 64 до 42 тысяч тонн, а объем асфальта, который изготавливает один сотрудник, увеличен на 70 тонн (68 процентов).

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.