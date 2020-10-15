Свердловские предприятия поддержат миллионами рублей

Два предприятия Свердловской области получат миллионы рублей в качестве господдержки на решение задач национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В частности, деньги получит Красногвардейский машиностроительный завод. Средства он потратит на установку современных обрабатывающих центров с числовым программным управлением для увеличения производства тягодутьевых машин с 400 до 570 единиц в год. Общий бюджет проекта составляет 128,88 миллиона рублей, из которых 43,4 миллиона рублей могут быть предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа, а 18,6 миллиона рублей — в виде займа от Фонда технологического развития промышленности Свердловской области.

Также поддержку окажут алапаевскому предприятию «Лестех», которое выпускает железнодорожные шпалы, древесно-стружечные плиты, пеллеты и другие изделия деревообработки. Ожидается, что с привлечением займа Фонда развития промышленности оно повысит производительность труда. Модернизация производства также позволит улучшить качество выпускаемой продукции, снизить энергозатраты. Общий бюджет проекта составляет 420,3 миллиона рублей, из которых 297,5 миллиона рублей могут быть предоставлены в виде льготного займа.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.