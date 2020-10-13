Сотрудники таганрогского предприятия прошли стажировку на Фабрике процессов

Сотрудники таганрогского предприятия «Прибой» прошли стажировку на Фабрике процессов в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.

На учебной площадке участники нацпроекта получили опыт применения процессов бережливого производства. «Стажировка помогла специалистам оценить целесообразность применения принципов и методов "бережливости" на заводе, увидеть возможность работать без брака, внедрив систему встроенного качества, искать и устранять потери, используя методику решения проблем, принимать эффективные управленческие решения на основе производственного анализа и добиваться максимальной прибыли, работая при этом с минимальной себестоимостью», — рассказала тренер Фабрики процессов Наталья Ткачева.

По ее словам, заинтересованность в дополнительном обучении проявило руководство «Прибоя». В результате на стажировку приехали 17 сотрудников.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.