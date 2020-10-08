В Самарской области стали производить больше печенья

Компания «СладПром» в Самарской области стала производить больше сахарного печенья. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Нарастить выпуск продукции удалось благодаря реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Эксперт Федерального центра компетенций (ФЦК) Ирина Осинская рассказала, что на предприятии проводятся бесплатные консультации по внедрению бережливого производства. «Сложностей и точек роста было много, но то, что руководство приняло участие абсолютно во всех обучениях, обсуждениях, — огромный плюс. Именно это позволило достичь таких результатов: сокращение времени протекания процесса, незавершенного производства, увеличение выработки», — добавила она.

В компании уточнили, что выработка увеличилась с 50 до 70 килограммов в час на одного человека по упаковке печенья в термоусадочную пленку. Кроме того, сократился процесс с момента изготовления продукта до отправки его клиентам со 160 часов до семи. «Мы избавились от ненужных операций, излишних затрат по перемещению полуфабрикатов, по количеству лома при перемещении. Мы сделали идеальный процесс по производству сахарного печенья», — отметила заместитель директора по маркетингу «СладПром» Татьяна Зацарицына.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.