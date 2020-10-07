Японский эксперт оценил работу российского предприятия

Ведущий эксперт в области бережливого производства из Японии главный инженер филиала компании Tanex Japan Co Тадзуке Наото по приглашению Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) посетил Невский завод в Санкт-Петербурге и оценил его работу. Об этом сообщается на сайте ФЦК.

Уточняется, что Со Тадзуке Наото осмотрел корпусное производство и участок окончательной сборки компрессоров, которые применяются на магистральных газопроводах. Сейчас на этих площадках предприятия идет тиражирование опыта, полученного в ходе работы с экспертами ФЦК.

По мнению японского специалиста, на указанных участках необходимо сделать визуализацию производственных процессов и ежедневно отслеживать колебания временных затрат на те или иные операции, выявлять проблемные ситуации, анализировать их причины и оперативно вырабатывать решения. «Также важно сосредоточиться не только на сокращении производственного цикла, но и на минимизации потерь, и максимально стандартизировать работу производства. Думаю, что это даст определенные улучшения. Произойдут они не сразу. Нужно будет поработать над этим. Через полгода, максимум год вы получите экономический эффект от внедрений», — отметил главный инженер филиала Tanex Japan.

Невский завод является участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.box#2638704