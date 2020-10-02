Алтайский завод увеличил выработку на 20 процентов

Завод механических прессов в Алтайском крае увеличил выработку на 20 процентов за три месяца. Достичь такого показателя удалось благодаря реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», сообщается на сайте регионального правительства.

В качестве потока-образца на предприятии был выбран участок линии профилирования. «Оптимизация производства и использование инструментов повышения производительности труда позволили достичь первых значительных результатов. На 80 процентов снизилось время протекания процесса, на 25 процентов — незавершенное производство в цехе, при этом выработка выросла на 20 процентов», — рассказали в министерстве экономического развития Алтайского края.

Самым активным участникам рабочей группы и сотрудникам пилотного потока вручили ценные подарки.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.