В Тульской области увеличат число работников

Власти Тульской области собрались увеличить число работников на местных предприятиях к 2023 году. Об этом сообщает «Тульская служба новостей» со ссылкой на текст соответствующего распоряжения.

Документ представлен в трех вариантах: консервативном, базовом и целевом. В нем говорится, что на рынок труда в России в 2020-2023 годах окажет влияние повышение пенсионного возраста.

Ожидается, что в 2020 году численность рабочей силы в Тульской области составит 792,9 тысячи человек. К 2023 году этот показатель вырастет до 794,4 тысячи по консервативному варианту, до 795,3 тысячи по базовому варианту и до 795,8 тысячи по целевому варианту прогноза.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.