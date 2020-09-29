В России предложили выдавать льготные кредиты на повышение производительности

Рабочие группы Госсовета «Экономика и финансы» и «Промышленность» предложили выдавать российским предприятиям льготные кредиты для повышения производительности труда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы рабочей группы «Экономика и финансы», губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Уточняется, что льготные кредиты предложено выдавать предприятиям сельского хозяйства, транспортной и строительной отраслей, которые могут участвовать в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости».

Также рабочие группы предложили сохранить порог выручки компаний в 400 миллионов рублей для участия в нацпроекте и снять ограничение по верхнему пределу выручки. Кроме того, среди предложений — включение дисциплины «Бережливое производство» в программы выпускных курсов вузов и среднего профессионального образования, обеспечение прохождения студентами практики на предприятиях-участниках нацпроекта, создание цифровой платформы для быстрого и удобного оформления полноценных правовых отношений работников и работодателей.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.