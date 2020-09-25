Сотрудникам липецкого предприятия выплатили многомиллионный долг по зарплате

Сотрудникам липецкого муниципального предприятия «АДС городского хозяйства» выплатили многомиллионный долг по зарплате по требованию Роструда. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

По данным Роструда, работодатель задолжал 55 сотрудникам заработные платы за апрель, май, июнь и июль 2020 года. Общая сумма долга составила 4,5 миллиона рублей.

В результате принятых мер работники получили выплаты в полном объеме, а нарушитель привлечен к административной ответственности.

Ранее, 10 сентября, сообщалось о другом подобном случае. После проверки Роструда работникам воронежского машиностроительного предприятия «Рудгормаш» выплатили долги по зарплате за июнь. Сумма задолженности составила почти шесть миллионов рублей.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.