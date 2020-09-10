Работникам воронежского предприятия выплатили долги по зарплате

Работникам воронежского машиностроительного предприятия «Рудгормаш» выплатили долги по зарплате за июнь. Об этом сообщается на сайте Роструда.

Сотрудники обратились с жалобой на задолженность компании в территориальный орган Роструда в Воронежской области. В ходе проверки выяснилось, что работодатель не выплатил зарплату 423 работникам.

«В результате принятых мер задолженность перед работниками погашена в полном объеме. Также произведены выплаты по отпускным и расчетным суммам при увольнении», — заявили в ведомстве. Общая сумма выплат составила 5,8 миллиона рублей. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.