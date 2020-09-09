Производство тульских пряников ускорилось

Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» ускорила производство пряников за счет внедрения бережливых технологий в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщается в официальном сообществе правительства Тульской области во «ВКонтакте».

Уточняется, что с момента внедрения бережливых технологий переналадка оборудования позволила не ждать 24 часа, когда остынет начинка пряника после варки. Это ускорило изготовление пряника на 74 процента. Полученный опыт планируется распространить на все пряничное производство, а также на крекерную линию и линию по производству зефира.

Ожидается, что в течение трех лет производительность труда на всей фабрике будет увеличена минимум на 30 процентов, что позволит снизить себестоимость продукции.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.