В Пермском крае нашли способы снизить напряженность на рынке труда

Власти Пермского края нашли способы снизить напряженность на рынке труда. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Так, работодателям возместят расходы на частичную оплату труда при организации общественных работ для нетрудоустроенных граждан и людей, обратившихся в службы занятости. Кроме того, работодатели смогут получить финансовую поддержку на покрытие расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения. К ним относятся сотрудники, которые работают в режиме неполной занятости, режиме простоя, а также находятся в отпуске без сохранения зарплаты и в режиме высвобождения.

Также планируется реализовать дополнительные мероприятия, направленные на сохранение занятости и содействие в трудоустройстве не менее 2670 жителей Пермского края. На это из федерального бюджета выделено более 145,4 миллиона рублей. Меры поддержки должны быть выполнены уже в 2020 году.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.