Молодых специалистов в Приморье трудоустроят и поддержат деньгами

Власти Приморского края объявили о начале приема документов для участия в конкурсе молодых специалистов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Новая инициатива призвана поддержать не трудоустроенных ранее профессионалов до 30 лет, окончивших колледж или вуз в 2019 и 2020 годах. «Накануне был сформирован перечень из 100 вакантных должностей организаций, имеющих социальную и экономическую значимость для Приморского края, на которые с 3 сентября стартует конкурсный отбор», — рассказала глава департамента по делам молодежи Приморья Елена Томчук.

Победители и призеры конкурса, помимо трудоустройства, получат государственную поддержку в течение года. Речь идет о ежемесячной денежной выплате в размере 12 тысяч рублей и возможности профессионального развития и карьерного роста на предприятии, сопровождении регионального правительства с возможностью встреч с профильными министрами, председателем правительства и губернатором.

Кроме того, если для устройства на работу специалисту потребуется переехать в другой район Приморья, доплату увеличат до 22 тысяч рублей в случае невозможности предоставления служебного или арендного жилья.

До конца 2024 году в России будет реализован нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.