Крупнейший завод железобетона в Кузбассе повысит производительность труда

Крупнейший производитель железобетона в Кузбассе — Завод железобетонных изделий — присоединился к национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости». Уже за первый год работы производительность на предприятии должна повыситься на 10 процентов, а через три года – на 30 процентов, сообщил ТАСС руководитель Регионального центра компетенций (РЦК) Дмитрий Перекрестов.

По его словам, завод полностью соответствует всем критериям отбора для участия в нацпроекте. «Продукция, выпускаемая на заводе, необходима строителям в Кузбассе и в других регионах. Участие в нацпроекте даст заводу возможность без привлечения дополнительных инвестиций повысить производительность труда и значительно увеличить объемы выпуска продукции», — рассказал Перекрестов.

Сотрудники завода обучатся в том числе бережливым технологиям. Пилотным потоком станет линия по производству железобетонных перекрытий. Консультанты РЦК помогут коллективу проанализировать текущее состояние производства и разработать мероприятия по повышению производительности на этом потоке. В дальнейшем он послужит образцом для совершенствования остальных производственных процессов.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.