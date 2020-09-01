Еще один российский завод начал внедрять бережливые технологии

В Тюменской области на Винзилинском заводе керамзитового гравия начали внедрять стандарты бережливого производства. Они уже позволили увеличить суточный объем производства блоков на 17 процентов, сообщает региональное издание «Тюменская линия» со ссылкой на областной департамент экономики.

В ведомстве уточнили, что внедрять инструменты бережливого производства стали не в технологии производства, а в рутинные процессы на пилотном участке с разными уровнями загрузки персонала. Перед этим рабочая группа завода вместе с экспертом провела анализ процессов участке по производству крупноформатных керамзитобетонных блоков, который и показал необходимость проведения планово-предупредительного обслуживания оборудования, а также стандартизации работ и проведении инструктажа сотрудников.

«Внедрение элементов бережливого производства позволило выявить внутренние резервы увеличения объемов производства и высвободить дополнительные финансовые ресурсы для приобретения новых погрузчиков», — отметил заместитель генерального директора предприятия Юрий Васильев.

Бережливое производство было внедрено на завод в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Он будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.