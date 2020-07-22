Рабочих во Владимирской области обучат бережливому производству

Во Владимирской области до начала сентября откроется учебно-тренировочная площадка, на базе которой участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» будут обучать навыкам бережливого производства. Об этом в среду, 22 июля, рассказал ТАСС директор Регионального центра компетенций Андрей Догадов.

«Мы планируем к концу августа — началу сентября ее торжественное открытие, его задержка произошла из-за пандемии. На этой неделе уже планируем пилотный прогон площадки с участием сотрудников производителя мягкой мебели "Технокомф СТ", предприятие является участником нацпроекта по повышению производительности труда», — отметил он.

На сегодняшний день в регионе участниками нацпроекта являются 23 предприятия. В их числе Владимирский хлебокомбинат, производитель автобусной техники «Волгабас», оборонный «Завод им. В. А. Дегтярева». При этом до конца 2020 года к проекту присоединятся не менее шести компаний.

В июне сообщалось, что два предприятия Ставропольского края внедряют бережливые технологии в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.