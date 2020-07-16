Российские хлебозаводы начали внедрять бережливые технологии производства

В Кемеровской области хлебопекарное предприятие «Кузбассхлеб», объединяющее четыре хлебозавода, стало внедрять бережливые технологии, что поможет увеличить объемы производства и сократить издержки без дополнительных инвестиций. Об этом в четверг, 16 июля, рассказал ТАСС министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

По его словам, «Кузбассхлеб» стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

«Пилотной площадкой станет Кемеровский хлебокомбинат, которому в этом году исполняется 85 лет. На старейшем производстве будут отработаны методики бережливых технологий, с помощью которых без дополнительных затрат можно повысить производительность и минимизировать издержки — как временные, так и финансовые. В дальнейшем этот опыт можно будет тиражировать и на другие хлебозаводы объединенного предприятия», — отметил Гришин.

В июне сообщалось, что два предприятия Ставропольского края внедряют бережливые технологии в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.