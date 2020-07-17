Тамбовский завод повысил производительность труда благодаря нацпроекту

Тамбовский завод «Тамбовмаш» повысил производительность труда на 15 процентов в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает портал «Тамбовская жизнь».

Отмечается, что благодаря нацпроекту экономия денежных средств составила 11,3 миллиона рублей. Этого удалось достичь благодаря внедрению инструментов бережливого производства, разработке карты стандартизированной работы, оптимальному перемещению оборудования и созданию системы подачи предложений по улучшению.

«Тамбовмаш» планирует за три года реализации нацпроекта повысить производительность не менее чем на 30 процентов.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.