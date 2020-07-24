Еще один российский завод внедрил бережливые технологии

Тульское предприятие ООО «Презент Упаковка», которое является одним из участников программы по повышению производительности труда, начало внедрять бережливые технологии. Об этом сообщает «Тульская пресса».

«Первый этап в рамках национального проекта ["Производительность труда и поддержка занятости"] начался осенью прошлого года, завершился в январе. За это время с помощью бережливых технологий на предприятии удалось сократить объем незавершенного производства более чем на 40 процентов, а время на переналадку лакировальной машины — почти на 15 процентов», — отметил генеральный директор завода Валентин Масленников.

Отмечается, что сотрудники предприятия получили новые знания и навыки, в результате чего производительность труда возросла примерно на 20 процентов.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области до начала сентября откроется учебно-тренировочная площадка, на базе которой участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» будут обучать навыкам бережливого производства.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.