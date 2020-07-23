Строители в Кузбассе начали работать по бережливым технологиям

В Кемеровской области строительное предприятие «Южкузбасстрой» стало участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и будет применять бережливые технологии производства при возведении высотных жилых домов в 25 этажей. Об этом в четверг, 23 июля, рассказал ТАСС министр труда и занятости населения региона Алексей Гришин.

«Это позволит строителям оптимизировать работу, найти и ликвидировать временные и производственные потери и в результате ускорить темпы работ, сохраняя при этом качество», — заключил он.

Отмечается, что впоследствии опыт работы по бережливым технологиям может быть использован предприятием и на других площадках.

Накануне сообщалось, что во Владимирской области до начала сентября откроется учебно-тренировочная площадка, на базе которой участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» будут обучать навыкам бережливого производства.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.