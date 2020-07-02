Вузы российского региона перейдут на бережливое образование

Проект, направленный на формирование бережливых технологий в образовании, реализуется в Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте Кемеровского государственного университета.

Цель проекта — создание условий для формирования у школьников представлений о современных методах научных исследований в приоритетных направлениях науки в регионе и всей России. Для этого созданы проектные группы по ключевым сферам деятельности: работа приемной комиссии, работа со студентами, кадровые процедуры, учебно-методическое обеспечение, система дополнительного образования, издательская и научная деятельность.

«Мы идем от детского сада через школу непосредственно в вуз, тем самым формируя бережливую личность через сквозной процесс. Компетенции бережливого производства будут востребованы кадрами для научно-образовательного центра "Кузбасс"», — сказала проректор по молодежной политике и общественным коммуникациям КемГУ Мария Леухова.

Бережливые технологии направлены на сокращение различных затрат, в том числе временных, для выполнения задач в различных сферах деятельности: производстве, медицине, образовании, государственном аппарате. Сейчас на бережливое производство переходят многие российские предприятия. Это стало возможным благодаря участию компаний в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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