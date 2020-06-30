В России появится сервис с данными по трудоустройству студентов

Сервис, отслеживающий данные по трудоустройству выпускников, запустят в России. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков, чьи слова приводит портал «Будущее России. Национальные проекты».

Сервис появится в сентябре текущего года. Его разработкой сейчас занимаются Минтруд и Минобрнауки.

По словам Котякова, сервис позволит видеть «индивидуальную траекторию развития» студента. На основании анализа этих данных можно будет корректировать образовательные программы и предлагать вузам расширять контрольные цифры приема людей по наиболее востребованным специальностям.

Ранее 30 июня сообщалось, что медицинские, педагогические и IT-специальности — наиболее востребованы в России в настоящее время. Министр образования и науки Валерий Фальков отметил, что инженерное направление «может быть, не в самом топе, но традиционно выпускники очень хорошо трудоустраиваются».

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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