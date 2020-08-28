Еще одно предприятие присоединилось к нацпроекту по производительности труда

К реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» присоединилось еще одно предприятие — компания «Агро-Сибирь» из Алтайского края. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевого министерства экономического развития.

Там пояснили, что на первом этапе бережливые технологии будут внедряться на производстве молочной продукции. После того, как сотрудники пройдут обучение и будет создан проектный офис, предприятие начнет самостоятельно применять полученный опыт и на других участках производства.

«Для нашего региона ООО "Агро-Сибирь" — это первое сельскохозяйственное предприятие, занимающееся молочным скотоводством и участвующее в национальном проекте», — уточнили в ведомстве.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.