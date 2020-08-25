Число участников нацпроекта по производительности труда выросло

Число участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» выросло: к его реализации присоединился Кемеровский водоканал, который обслуживает всю водопроводную сеть в областном центре. Об этом ТАСС сообщил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

«Важно, что предприятия жилищно-коммунального сектора стали проявлять интерес к национальному проекту и становятся его участниками», — сказал он.

По словам Гришина, Кемеровский водоканал работает с большим количеством потребителей услуг — это и жители Кемерова, и предприятия. Рост производительности труда на предприятии может дать хороший эффект как для экономики региона, так и положительно отразится на комфорте и качестве предоставления коммунальных услуг, добавил он.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.