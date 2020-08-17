Пищевые предприятия Бурятии стали «лидерами производительности»

Пищевые предприятия Бурятии стали участниками федеральной программы «Лидеры производительности» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщает агентство «Восток-Телеинформ».

«Лидеры производительности» — это программа для руководителей, которые хотят повысить производительность труда на своих предприятиях в условиях глобальных преобразований и технологических инноваций. Ее участники должны научиться повышать результативность бизнеса, находя новые возможности, комплексно оценивать свое предприятие с точки зрения производительности труда, запускать эффективные проекты и управлять ими, активно сотрудничать с деловыми партнерами, понимать потребности клиентов и действовать в условиях конкуренции. В рамках реализации программы компании получают государственную поддержку.

Одним из участников федеральной программы стало мясоперерабатывающее предприятие ООО «Эко Фуд», входящее в состав агрохолдинга «Николаевский». С открытием нового цеха там было создано 98 рабочих мест, за три года производство кондитерских изделий выросло в 1,7 раза, а хлеба — в два раза.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.